Vida Urbana Período da Piracema termina neste domingo no Tocantins Porém o fim deste período não engloba o pirarucu que é protegido por um período de piracema diferenciado

De acordo com a portaria nº 124/2020 do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), acaba neste domingo, 28, o período de piracema no Estado. Pelo documento, a proibição da pesca em todos os cursos de água do Tocantins passou a vigorar no dia 1º de novembro do ano passado. O objetivo da piracema, ou defeso, é a proteção dos fenômenos migratórios dos peixes, fenômenos e...