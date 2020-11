Vida Urbana Período da Piracema começa neste domingo em todo o Estado Até 28 de fevereiro está proibida a pesca em todas as suas modalidades nos rios

Começa neste domingo, 1° de novembro, e segue até 28 de fevereiro de 2021 o período de defeso da Piracema no Tocantins. Fixado através da Portaria/Naturatins nº 124/2020 do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) publicada no último dia 22, nesse tempo fica proibida a pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico no Tocantins, i...