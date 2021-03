Vida Urbana Período da piracema é prorrogado por mais 30 dias no Tocantins Conforme Naturatins, a prorrogação é devido à estiagem do ano passado na região da bacia Amazônica e o baixo índice de chuvas, que alteraram o ciclo reprodutivo das espécies e acabaram adiando o início da pesca comercializada

O período da piracema foi prorrogado por mais 30 dias. Desta forma, a proibição da pesca, que encerraria no final de fevereiro, vai até o dia 30 de março. De acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a prorrogação é devido à estiagem do ano passado na região da bacia Amazônica e o baixo índice de chuvas, que alteraram o ciclo reprodutivo das es...