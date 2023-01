Vida Urbana Perícia conclui que pintor agredido por PRFs não sofreu lesão corporal Laudo do IML atesta que pintor não tinha sinais de violência física ao ser examinado após abordagem com chutes e socos filmada por testemunha

“O exame pericial permite ao perito concluir que o periciando não apresenta nenhum sinal externo de violência física”. A conclusão é do laudo de exame de corpo de delito da Polícia Civil (PC) realizado no pintor automotivo Jairon Pereira de Souza da Silva, 36 anos, agredido durante abordagem truculenta por policiais rodoviários federais no dia 6 de janeiro. Imobilizado no chã...