Uma pequena construtora de blocos pré-moldados que funciona na Rua Universitária, no setor Aeroporto II, em Colinas do Tocantins, teve o portão arrombado e dois equipamentos furtados durante o feriado de Páscoa.

Funcionários que chegaram no local na manhã desta segunda-feira, 10, encontraram o portão de pedestre com a fechadura arrombada e apenas encostado. Com a chegada do proprietário, um empresário colinense de 36 anos, ao iniciar o expediente, notaram a falta do gerador de energia e de um compressor de ar.

O funcionário que chegou mais cedo, disse acreditar que os rastros dos equipamentos sendo arrastados vão até a divisa com uma chácara em frente à empresa e de lá, segundo o funcionário, foram retirados por um veículo que deixou rastros no local.

O dono da construtora acionou a Polícia Militar e depois procurou a 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil para registrar a ocorrência. De acordo com ele, as filmagens das câmeras de segurança mostram dois indivíduos desconhecidos praticando o furto.

O empresário aponta pelas imagens a suspeita de que um dos autores que aparece nas filmagens "possui as mesmas características de um ex-funcionário seu", que é usuário de drogas.

Além de uma viatura da PM com três policiais, a perícia compareceu ao local.