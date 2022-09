Vida Urbana Pelo menos 11 inquéritos investigam loteamento irregular no Vale das Cachoeiras Suspeitas de irregularidades apontadas pelo Ministério Público levaram a Polícia Civil a abrir, na quinta-feira, 15,o 11º inquérito sobre área explorada em complexo na zona rural de Palmas

A Polícia Civil abriu mais um inquérito para investigar os responsáveis por realizarem loteamento irregular no Complexo Vale das Cachoeiras, zona rural de Palmas. O alvo é a Chácara de nº 41, que entra os lotes do vale, ainda não tinha sido investigada, mas que assim como as outras já recebeu notificações de embargo e autos de infração, por parte da prefeitura. Com base e...