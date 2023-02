Vida Urbana Pelo 3° dia seguido, palmenses não conseguem recarregar bilhetes de ônibus e pagam valor a mais Sem bilhete eletrônico o usuário perde até duas integrações e precisa desembolsar o dobro. Prefeitura estima volta do sistema de recarga até sexta-feira, 3

Pelo terceiro dia consecutivo, passageiros encontram dificuldades no serviço do transporte coletivo de Palmas, principalmente em relação ao pagamento das passagens. Na tarde desta quarta-feira, 1°, os guichês, local onde os usuários recarregam as carteirinhas de ônibus, continuavam fechados, o que gerou revolta entre os moradores. É o caso da auxiliar de serviços gerais...