Vida Urbana Pela 1ª vez desde abril, Brasil apresenta contágio de coronavírus em desaceleração Cálculos do Imperial College mostram taxa de transmissão abaixo de 1, após 16 semanas seguidas acima desse patamar; resultado ainda não indica estabilidade no controle, porém

Pela primeira vez em quase quatro meses, o Brasil registrou transmissão de coronavírus sob controle, segundo cálculos do centro de controle de epidemias do Imperial College. Para a semana que começou no domingo (16), a taxa de contágio -que indica para quantas pessoas em média cada infectado transmite o patógeno- foi calculada em 0,98. Isso significa que cada 100 pe...