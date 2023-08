Vários peixes foram encontrados mortos próximo da ponte do rio Cana Brava na TO 296 KM 09, em Talismã, sul do estado. A informação foi divulgada pela Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente do município, no sábado, 26.

Os órgãos não recomendam o consumo de peixes mortos na região durante esse período.

De acordo com a nota divulgada, os animais aquáticos mortos foram transportados pela correnteza e ocasionaram mau cheiro no leito do rio e no entorno.

O coordenador da Defesa Civil de Talismã, João Carlos Lopes, disse que uma das causas pode ter sido devido ao volume das chuvas que arrastou as cinzas de um incêndio florestal ocorrido neste mês na região.

“No dia 9 houve um grande incêndio florestal e toda aquela bacia hidrográfica daquela região afetada pelo incêndio desceu as águas para o rio Cana Brava, então isso nos levou a acreditar que a água transportou a cinza e a cinza transformou a água ácida, o que fez matar os peixes por falta de oxigênio”.

Nas imagens encaminhadas é possível ver arraias e outras espécies de peixes próximo ao leito do rio mortos.

O coordenador disse que na manhã desta segunda-feira, 28, será verificado o PH da água e coletado material para análise. Além da Defesa Civil, o caso é investigado pela Secretaria de Meio Ambiente de Talismã.