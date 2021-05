Vida Urbana Peixes aparecem mortos em barragem para irrigação em Dueré e Naturatins inspeciona estação Fiscais irão averiguar se estão sendo respeitadas as condicionantes da licença

Após uma denúncia da morte de milhares de peixes em uma estação elevatória entre Dueré e Santa Rita, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que encaminhou uma equipe de inspeção à operação da barragem Badu para a tomada de decisão sobre as providências cabíveis. As imagens feitas no local mostram que pouca quantidade de água e os peixes que começaram a...