Vida Urbana Peixe fica 'entalado' ao tentar devorar iguana e é salvo por pescadores no Rio Araguaia Pescadores estavam indo acampar quando encontraram o peixe entalado no rio. O caso aconteceu na divisa entre os estados do Tocantins e do Pará

Um peixe ficou entalado depois de tentar engolir uma iguana, no Rio Araguaia. Para provar que o caso não é apenas uma história de pescador, um grupo de amigos registrou o momento em vídeo. A situação inusitada aconteceu próximo de Barreira do Campo (PA), cidade que faz divisa com o Tocantins. No vídeo, é possível ver que o peixe se debate na água e aparece com a ...