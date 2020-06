As informações são do G1 Tocantins

As Prefeituras de Peixe e Lagoa da Confusão anunciaram medidas para à volta das atividades letivas de forma remota das redes municipais de ensino das cidades. Ambas estão com as aulas suspensas devido à pandemia da Covid-19.

Em Peixe, a distribuição dos materiais para as atividades remotas começou no início desta semana e, segundo o município, o material será corrigido pelos professores depois de respondido. Essas atividades contam como dias letivos.

Para o projeto, a Prefeitura disse que realizou um estudo para tentar retomar as aulas de maneira online, mas muitos estudantes não têm acesso à internet, e por isso, a Secretaria Municipal de Educação decidiu retomar as aulas de forma remota com a entrega de material impresso.

No caso dos estudantes que moram na zona urbana, os pais devem ir até as escolas para pegar e devolver as atividades. Já na zona rural, os matriculados na rede municipal recebem o material pelo transporte escolar.

Já em Lagoa da Confusão, as aulas devem ser retomadas na próxima segunda-feira, 29, também de forma remota. De acordo com a Secretaria de Educação da cidade, os alunos vão estudar e responder atividades sem sair de casa a partir de um plano montado pela gestão, que contempla a educação infantil e o ensino fundamental.

Segundo a Secretaria de Educação, as aulas à distância acontecerão com atividades impressas e de forma virtual. Para quem não tem acesso à internet, o material estará disponível para ser retirado nas escolas em horário comercial. Já para a zona rural, o transporte coletivo irá levar as atividades aos alunos que serão entregues aos pais nos pontos de ônibus.

Os estudantes serão orientados por professores e coordenação da equipe pedagógica da escola em que estuda. Já para a educação infantil, a Prefeitura irá ofertar atividades pedagógicas educativas lúdicas, recreativas e interativas que serão desenvolvidas em casa com orientações dos pais ou responsáveis.