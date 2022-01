Vida Urbana 'Peguei 3 baldes', diz diarista presa por 4 meses por furto de água Fabiana Soares da Silva, 35, moradora do distrito de Dolearina, foi presa em 27 de julho do ano passado na frente do filho de cinco anos por policiais militares

"Não vou mentir. Peguei três baldes de água". Uma diarista moradora de Estrela do Sul (MG) passou quase quatro meses presa em uma penitenciária do estado depois de reagir a funcionários da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) que fiscalizavam ruptura de lacre do hidrômetro de sua casa bloqueado por conta não paga. A diarista, Fabiana Soares da Silva,...