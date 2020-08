Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Pedro Afonso informou nesta segunda-feira, 3, que o prefeito da cidade, Jairo Soares Mariano (PDT) testou positivo para Covid-19, após realizar o exame RT-PCR. De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais da prefeitura, o gestor está em isolamento desde a última quinta-feira, 30, e segue sendo acompanhado pela equipe médica do município.

Jairo Mariano firmou ao Jornal do Tocantins que está com sintomas leves da doença: dor de garganta, dor de cabeça e tosse. Ele disse ainda que sua esposa vai realizar o exame nesta segunda-feira. Jairo também é presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

Casos

Em julho, a cidade de Pedro Afonso viu o número de casos saltar de 13 no primeiro dia do mês para 147 no dia 31 de julho, além disso, os dois primeiros óbitos em decorrência da doença foram confirmados durante o mês de julho, segundo aponta os boletins divulgados pela prefeitura municipal. Os casos cresceram 1030,7 % e o prefeito diz que um dos motivos deste aumento é falta de consciência de algumas pessoas.

O pedetista falou que devido ao momento de escalada de casos, não é hora de visitas e nem de relaxar nas orientações sanitárias. Ele disse ainda que os moradores precisam atender as orientações e devem respeitar as medidas adotadas para barrar o avanço da doença.

Segundo o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado ainda no domingo, 2, são 149 casos da doença em Pedro Afondo, com 88 pessoas recuperadas e dois óbitos.