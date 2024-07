Vida Urbana Pedreiro suspeito de matar dono de bar a facada durante briga é preso Crime ocorreu no Setor Barra da Grota, em Araguaína. A prisão foi efetuada após denúncia anônima

A Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito de matar Diego Ferreira Borba, de 33 anos, durante uma briga. A vítima teria dado um tapa no rosto do suspeito. O crime aconteceu no Setor Barra da Grota, em Araguaína, região norte do estado, por volta das 21h30 de domingo (30). O nome do suspeito não foi divulgado. Leia também: Homem é assassinado a facadas apó...