Uma técnica de enfermagem de 31 anos, moradora do setor Flamboyant, em Araguaína conseguiu recuperar os bens que haviam sido furtados em sua casa em menos de um dia .

Ela retornava para casa às 0h45 de sábado, quando percebeu o imóvel violado. A técnica encontrou o ferrolho do portão serrado, o imóvel revirado e notou a falta de diversos bens, entre os quais:

1 honda biz, ano 2022 na cor marrom:

1 capacete

1 notebook asus

1 anel semi joia

1 celular

1 camiseta

1 calça jeans

1 tênis

2 relógios da marca Thecnos

1 cofre com moedas

Na madrugada deste domingo, policiais encontraram uma dupla passeando com uma moto idêntica à da vítima, no setor Araguaína Sul, e usando as roupas com os mesmos detalhes das que haviam sido furtadas da casa da técnica.

Um dos alvos conseguiu fugir, mas os militares conseguiram prender um dos suspeitos, um pedreiro de 29 anos, morador do bairro Sonhos Dourados, e recuperar com o suspeito preso, todos os bens relacionados pela vítima.

O pedreiro passará por audiência de custódia às 15 horas deste domingo. Ele foi autuado por furto qualificado com emprego de duas pessoas, com destruição de obstáculo e por consumo pessoal de drogas, pois estava com pedras de crack ao ser abordado.