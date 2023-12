Vida Urbana Pedreiro procurado por homicídio no Maranhão é achado e preso dentro de ônibus em Combinado Homem viajava com o companheiro quando um bloqueio policial na em frente ao cemitério da cidade, na TO-110, detectou o mandado de prisão contra ele

Policiais militares do 2º Pelotão em Combinado encontraram e prenderam um pedreiro maranhense de 49 anos procurado pela Justiça do Maranhão dentro de um ônibus de transporte de passageiros. A prisão ocorreu em um bloqueio dos policiais montados na altura do km 128 da TO-110, próximo ao cemitério de Combinado, no sudeste tocantinense. Na revisão dos documen...