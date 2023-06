O Tribunal do Júri de Palmas julgou culpado o pedreiro Genilton Ferreira Reis, 37 anos, pela morte a tiros da companheira dele Rita Dayane Cruz dos Santos, de 31 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de julho de 2021, em uma casa no setor de chácara no Taquari, região sul de Palmas.

A partir da decisão, o juiz fixou a pena de prisão, em regime fechado, em 21 anos, 4 meses e 15 dias. Segundo a sentença, o pedreiro vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado e não poderá apelar em liberdade. O juiz fixou indenização de R$ 30 mil em favor dos familiares da vítima.

A defesa de Genilton Ferreira Reis disse ao JTo ter “a intenção de recorrer da sentença proferida em plenário, pois considera que a decisão foi contrária à prova técnica pericial presente nos autos”.

Durante interrogatório, o pedreiro afirmou que a mulher estava desconfiada de uma suposta traição dele. Quando chegaram em casa, na versão dele, a mulher apanhou a arma para matá-lo e ele entrou em luta corporal com a vítima para retirar a arma, quando houve o disparo.

Segundo a versão dele, ele pediu a uma filha dele que os acompanhava no carro, para chamar o Samu e saiu do local por acreditar que se a mulher morresse, os vizinhos poderiam matá-lo.

Conforme o processo, uma moto foi incendiada em frente à residência do crime. Segundo a filha, vizinhos que eram clientes do espetinho da vítima ficaram furiosos e destruíram o veículo do suspeito.

A filha que viu o crime testemunhou no processo e deu outra versão. Segundo ela, houve uma discussão após a venda de espetinhos e o consumo de cervejas. A discussão seguiu até a casa onde moravam. Ao entrarem com o carro na área, a vítima vomitou no interior do veículo, o que deixou o homem ainda mais irritado. “Não é você que lava o carro sua desgraçada, vou dar um tiro na tua cara", segundo depoimento colhido dois dias depois do crime.

A filha disse que a madrasta respondeu "dá" e o pai pegou a arma no compartimento da porta e atirou no queixo da vítima. Depois retirou o corpo e colocou no chão e mandou a filha abrir novamento o portão para que saísse no carro. A bala atrevessou o a boca e saiu na nuca, segundo o laudo anexado ao processo.

O Conselho de Sentença assinalou os sete quesitos e decidiu que a vítima morreu por conta do tiro e o pedreiro foi o autor do crime e não podia ser absolvido. Quatro dos seis jurados disseram que ele teve a intenção de matá-la e um dos jurados assinalou que não. Outros quatro assinalaram que não houve como a vítima se defender e que o crime é feminicídio, em razão da condição do sexo feminino. Dois jurados negaram estes quesitos.