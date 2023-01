Vida Urbana Pedreiro mata homem por discordar de copo com pinga compartilhado com dono da casa Crime ocorreu no sábado à noite em Araguaçu e homem apontado como autor está preso em Gurupi

O pedreiro Josué Araújo de Souza, 54 anos, piauiense de Parnaíba, acabou preso por ter matado na noite de sábado, 21, com uma facada, o auxiliar de serviços gerais Alemar Salustriano da Silva, 54 anos, mineiro de Formiga, também morador de Araguaçu, sudoeste do Tocantins. Uma testemunha viu a esposa da vítima arrastando o corpo para tirá-lo da enxurrada no set...