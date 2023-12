Vida Urbana Pedreiro lesiona motorista durante briga em estação de ônibus Briga ocorreu na madrugada deste domingo em Taquaralto

Um motorista, com CNH categoria D, de 44 anos, natural de Novo Acordo sofreu agressões na manhã deste domingo, próximo à estação de transporte coletivo Javaés, em Taquaralto. Usuários da estação acionaram dois guardas metropolitanos que estavam no local. A dupla identificou também o suspeito, um pedreiro palmense de 20 anos, morador do bairro. Após ser ouvido,...