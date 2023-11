Vida Urbana Pedreiro encontrado morto em presídio respondia por homicídio cometido em 2008 na capital Evilásio Pereira Batista foi preso em um bar no Lago Sul para cumprir ordem de prisão expedida em 2018 em ação por homicídio de Vanilson Silva, o “Índio”

O pedreiro Evilásio Pereira Batista, de 47 anos, encontrado morto em uma cela na Unidade Penal Regional de Palmas na sexta-feira, 24, era réu em uma ação criminal que o acusa de ter matado o técnico em laboratório Vanilson de Sousa Silva, aos 28 anos, em um bar no setor Janaína, em Palmas. O crime ocorreu no dia 11 de maio de 2008 no bar "Paulinho's", por volta das 2h da...