O Ministério Público pediu a condenação do pedreiro Armando Nascimento Bezerra, de 46 anos, em denúncia feita à Justiça na quarta-feira, 21. O órgão o acusa de ter matado a facadas o também pedreiro Feliciano Morais da Paixão, aos 34 anos, no dia 17 de dezembro do ano passado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, segundo a denúncia.

De acordo com o documento, o homicídio duplamente qualificado ocorreu após uma discussão banal por crise de ciúmes da vítima ao reclamar que o pedreiro estaria assediando a companheira dele.

A denúncia afirma que Feliciano Paixão vítima e uma mulher bebiam na calçada, próxima a um supermercado e uma distribuidora de bebidas. Em determinado momento, a vítima pediu ajuda ao outro pedreiro para comprar mais bebidas. Armando Bezerra comprou duas cervejas, de marca inferior para o homem e de melhor qualidade para a mulher, e passaram a interagir, prossegue a denúncia.

A discussão começou a partir de outras compras de cerveja de melhor qualidade para a mulher, o que provocou ciúmes da mulher. Feliciano Paixão, conforme a denúncia, dá um soco na boca de Armando Bezerra, que revida.

O Ministério Público aponta que funcionários do supermercado apartaram a briga, mas o pedreiro ignora a embriaguez do homem, retira uma faca da bolsa e dá a primeira facada em Feliciano Paixão, que tenta fugir ao correr para a rua e cai. O pedreiro o persegue e aplica mais cinco facadas. A vítima morreu no local, na Avenida L, no Jardim Aureny III.

Armando Bezerra volta para a calçada, pega a bicicleta, de modelo de competição de estrada, e foge. Mais tarde, se apresentou na delegacia e confessou o crime, afirma o Ministério Público.

A Polícia Civil o indiciou em maio deste ano e a denúncia à 1ª Vara Criminal é desta terça-feira, 21, às 14h42.