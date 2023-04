Redação Jornal do Tocantins

A polícia tenta localizar o ex-genro do pedreiro José Iran Pereira da Silva, encontrado esfaqueado e morto em um terreno em construção no setor União, em Palmeirópolis, sul do Tocantins.

O corpo estava na obra quando populares o localizaram por volta das 10 h desta sexta-feira, 7 e avisaram a família. Zé Iran era procurado há três dias desde que o consideraram desaparecido, no dia 4 de abril.

A família acionou a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) que encontraram o corpo com sinais de facadas.

Um filho da vítima disse à Polícia Civil que o suposto autor do homicídio seria um ex-genro da vítima e, que provavelmente, o motivo seria uma briga ocorrida entre os dois dias antes do desaparecimento do pedreiro.

O suposto autor teria sido avistado em um bar antes do desaparecimento de Zé Iran, e depois ninguém mais o viu.

O caso foi registrado como homicídio simples na 96ª Delegacia de Polícia em Palmeirópolis.