Vida Urbana Pedreiro de 46 anos que se mudava para casa de irmão é uma das vítimas de acidente com ônibus José Fladson Moura embarcou junto com a mãe em Marabá (PA) e viajaria até Porangatu onde um irmão o esperava. A mãe dele segue internada em estado grave em Miracema, de acordo com a família

Uma das três vítimas mortas no acidente com um ônibus da viação Real Maia, que tombou em Miranorte, na noite do sábado, 24, é o pedreiro José Fladson Moura, 46 anos. Ele morreu na madrugada de domingo, 25, no Hospital Regional de Miracema (HRM) ,ao lado da mãe, a agricultora Maria das Graças Moura de Souza, com quem viajava para Goiás. Mãe e filho embarcaram no ôni...