Na madrugada deste domingo, 27, o pedreiro José Adriano dos Santos da Silva, de 34 anos, morreu atropelado na TO- 020, na zona rural de Novo Acordo, enquanto descansava próximo ao acostamento da rodovia. O motorista evadiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo irmão da vítima, o ajudante geral Allan dos Santos da Silva, de 35 anos, os dois voltavam a pé de Novo Acordo em direção ao alojamento de uma obra onde os dois trabalham. No meio do caminho, ele dormiu no acostamento e a vítima também parou para descansar.

Ao JTo, Allan Santos contou que não viu quem atropelou o irmão, apenas o socorreu após ouvir barulho quando decidiram parar para descansar. “Nós estávamos de folga e íamos para Porto no outro dia. Quando fomos descansar, durante a madrugada, eu ouvi um barulho, foi quando eu vi meu irmão no meio da rua e fui lá tirar ele. Não vi quem atropelou”.

Ele informou que estava no Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos necessários para liberar o corpo do imão, que era de Ibotirama (BA). Allan Santos afirma que o sepultamento do irmão será realizado em Luís Eduardo Magalhães (BA).