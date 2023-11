Redação Jornal do Tocantins

Equipes da Guarda Metropolitana de Palmas prenderam um pedreiro identificado pelas iniciais D.S, de 52 anos, suspeito de importunação sexual a mulheres e adolescentes nas proximidades de um colégio estadual no Jardim Aureny III, região sul de Palmas, na manhã desta quinta-feira, 16.

Os pais levantaram informações de que ele pilotava uma moto Titan de cor vermelha e repassaram aos agentes. O suspeito estava na região norte de Palmas e teve uma faca e a moto apreendidas na abordagem.

Segundo a guarda, o homem assumiu ter cometido o crime e foi levado para a 2ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, em Taquaralto, onde havia vítimas denunciado a abordagem do suspeito, acompanhadas dos responsáveis.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que um advogado acompanhou o pedreiro na unidade policial e negou os crimes. A Polícia Civil o autuou em flagrante pelo crime de stalking e perseguição e também por portar uma faca.

A secretaria informou que os pais de uma das vítimas afirmaram que assédios e perseguições a uma das adolescentes começaram no início deste ano. Outra vítima, de acordo com a secretaria, narrou ter sido ser perseguida e assediada havia poucas semanas.

O suspeito foi levado à Unidade Penal Regional de Palmas. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescentes (DPCA) de Palmas.

Outros processos criminais

A Secretaria da Segurança Pública informou que o homem responde a outros processos na Justiça. O JTO checou no sistema processual da Justiça estadual e encontrou três denúncias criminais contra o pedreiro, natural de Joselândia (MA), onde nasceu no dia 4 de novembro de 1971. Ele responde desde 2017 por roubo de celulares em Luzimangues, perturbação da tranquilidade desde 2019 e por importunação sexual desde 23 de novembro do ano passado, data em que o juiz Luiz Zilmar recebeu denúncia ministerial. Em maio deste ano, o juiz suspendeu o processo porque “o denunciado não foi localizado para fins de sua citação”.