Vida Urbana Pedreiro é preso após ex-esposa denunciar estupro e divulgação das imagens do crime no WhatsApp Conforme registros policiais, Gerson Rodrigues da Silva descobriu endereço da ex e simulou a entrega de um celular no lugar da pensão para ficar a sós com a vítima; prisão ocorreu na quinta-feira, 18

A Polícia Civil (PC) confirmou ter prendido na tarde de quinta-feira, 17, um pedreiro 41 anos, em Aurora, suspeito pelo crime de estupro contra sua ex-companheira, de 25 anos. O homem filmou o crime e o divulgou junto com fotos da vítima nua no WhatsApp. De acordo com a polícia, 11ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) de Arr...