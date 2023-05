Vida Urbana Pedreiro é denunciado por estuprar enteada de 8 anos em troca de refrigerante e lapiseira A mãe da criança procurou a delegacia para denunciar o estupro cometido contra a filha de 8 anos em sua residência em 2022. Na denúncia do Ministério Público há um pedido para investigar estupro contra a irmã da vítima, de 5 anos

Atualizada dia 2/5 às 20h53 O Ministério Público do Tocantins denunciou nesta terça-feira, 2, o pedreiro C.C.D.S., de 39 anos, por estupro de vulnerável cometido contra uma enteada de 8 anos de idade. O crime que deu origem à denúncia teve o flagrante confirmado no dia 18 de setembro de 2022 em Miranorte, região centro-oeste do estado. O homem chegou a ficar pr...