Vida Urbana Pedestres de Palmas relatam insegurança ao passar na faixa após casos de acidentes na última semana O JTo visitou algumas ruas da cidade nesta sexta-feira (28), com o objetivo de entrevistar pessoalmente os usuários das faixas de segurança

Nos últimos dias em Palmas aconteceram vários acidentes de trânsito, alguns com mortes de pedestres que atravessavam nas faixas. A equipe do Jornal do Tocantins foi a diferentes ruas da capital na tarde desta sexta-feira (28), para conversar diretamente com quem usa a faixa de segurança. O lavrador Dimilson Dias, abordado pela equipe de reportagem enquanto atrave...