Redação Jornal do Tocantins

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam uma pedagoga em flagrante pelo furto de 28 peças de roupas dentro de uma loja de departamentos na quadra 403 sul em Palmas, na noite do sábado,13.

Por volta das 19h, militares foram acionados através do Sistema Integrado de Operações (SIOP), para atenderem uma ocorrência de furto. Ao chegarem no local foram acompanhados pelo fiscal da loja até uma sala reservada, onde estavam gerente e autora.

No local, o gerente do estabelecimento confirmou aos policiais o crime flagrado pelas câmeras do circuito interno de monitoramento da loja. A mulher escondeu dentro da bolsa 28 peças de roupas e dois vasos pequenos de plantas, avaliadas em um total de R$ 2.6 mil.

Os militares conduziram as testemunhas e a mulher para registro da ocorrência na central de flagrantes da capital.

Durante audiência de custódia realizada neste domingo, 14, a mulher que não possui antecedentes criminais, recebeu o direito de responder ao processo em liberdade.

A decisão foi expedida pelo juiz plantonista Gilson Coelho Valadares, com as condições de comunicar qualquer mudança de endereço e comparecer sempre que convocada nos autos do processo.

Lista dos objetos encontrados com a mulher.

2 PLANTAS ORNAMENTAIS

3 BODY DE CORES VARIADAS

2 PIJAMAS INFANTIL/

1 JAQUETA JEANS DE COR VERDE/ FEMININA

1 CALÇA JEANS VERDE

1 CAMISA DE LINHO FEMININA

1 SHORT JEANS

1 CALÇA DE LINHO

1 CALÇA JEANS PRETA

1 SHORT DE SARJA DE COR ROSA

1 CROPPED FEMININO

1 KIT BODY

1 TOP BIQUINE

1 CALCINHA BIQUINI

4 CALÇA JEANS ADULTO/ INFANTIL

1 BERMUDA INFANTIL

1 JAQUETA AZZUL FEMININA

1 BLUSA SOLAR/ MASCULINA

2 SHORTS FIT/FEMININO