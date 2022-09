Vida Urbana Pedágios no Tocantins iniciam cobrança em 3 de outubro e valor chega a R$91,20 para veículos grande Desde a última terça-feira, 20, praças começaram a operar mas sem a cobrança da tarifa, para testes e orientação aos condutores

A cobrança de pedágio na BR-153 nos municípios de Aliança e Talismã inicia a partir às 0hrs do próximo dia 3 de outubro, após a liberação oficial da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), para que a concessionária que administra o trecho inicie a cobrança. Considerando as duas praças de pedágio, as tarifas definidas para motocicletas, automóveis, caminh...