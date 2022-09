Vida Urbana Pedágio na BR-153 inicia operação teste sem cobrança de tarifa Passagem de veículos dentro da praça iniciou nesta terça-feira, 20, para testes na estrutura construída

As praças de pedágios que vão funcionar na região sul do Tocantins em dois trechos da BR-153 já estão prontas e começaram a receber o fluxo de veículos da rodovia nesta terça-feira, 20. A concessionária Ecovias do Araguaia divulgou que os veículos passaram a circular pelas cancelas para testes, mas sem a cobrança das tarifas. Duas praças de pedágio irão operar...