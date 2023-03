Cinco dias após a repercussão nacional do vídeo com falas homofóbicas ao confundir símbolo autista em um estacionamento de shopping, o autor do vídeo, Fábio Alves Lemes, de 45 anos, conhecido como Fabinho da Honda, falou com o JTo e disse ter cometido um equívoco e pediu desculpas pelo “minuto de bobeira”.

No meio da tarde, no primeiro contato, ele disse que havia dado sua versão apenas na delegacia, pela manhã, e não comentaria mais o assunto. À noite, mudou de ideia, quando negou ter sido preconceituoso.

“Não tenho preconceito com nada, também nada contra autismo, me confundi com o símbolo laço no chão, eu tinha bebido muito naquele dia e estava com um grupo de amigos no shopping , quando eu saí sem ter noção e nem a intenção de agredir ninguém me equivoquei e me expressei mal”, justificou.

O comerciante, que disputou e perdeu uma vaga na Câmara Municipal em 2020, culpou integrantes de um grupo fechado no WhatsApp pelo vazamento “por maldade”.

“Esse vídeo foi direto para um grupo de amigos no whatsapp fechado de 20 pessoas, onde alguém desse grupo teve a maldade de repassar para outros grupos e jogar nas redes sociais, tenho como comprovar essa informação, não foi eu que fiz essa postagem, eu nunca iria fazer uma besteira dessa, tenho um nome a zelar em palmas com uma história de pai de família, trabalhador empresário e honesto nos meus negócios que faço, eu nunca iria mancha a minha reputação”, completou.

Ao se retratar pelo vídeo, citou ter parentes homossexuais como razão para não ter preconceito. “Peço desculpa por esse minuto de bobeira afinal todo mundo erra, volto a minha fala, não tenho preconceitos a nada, na minha família tem casal homossexual e lésbica”, disse.

Fabinho afirmou que tem sido julgado de forma errada. “Tenho várias amigas e amigos em Palmas que me conhecem muito bem, sabem que não sou essa pessoa que estão me julgando.”

O autor do vídeo ainda disse parabenizar a ação do shopping ao criar as vagas. “Aproveitando o momento, venho aqui parabenizar a bonita iniciativa do Palmas Shopping de separar uma vaga especial para pessoas autistas, isso é muito importante para o acesso fácil dos familiares”, finalizou.

A ocorrência acabou autuada pela Polícia Civil como prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O crime está previsto na Lei 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

O artigo 20 desta lei prevê pena de prisão de um a três anos, além de multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, no contexto de atividades esportivas, religiosas ou culturais destinadas ao público.

Entre as vítimas listadas no Boletim de Ocorrência lavrado pelo delegado Vinícius Mendes está a comunidade e o próprio shopping.