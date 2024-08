Vida Urbana Peças teatrais e oficina de graça serão realizadas em Palmas e Gurupi; saiba como participar Os espetáculos serão realizados em agosto, no Sesc de Palmas e Gurupi

Peças de teatro e oficinas gratuitas serão realizadas pelo Sesc em Palmas e Gurupi. A programação faz parte do projeto Palco Giratório. Os espetáculos serão realizados em agosto em Gurupi e Palmas. Programação Em Gurupi, o Auditório do Centro Cultural Mauro Cunha receberá a apresentação do Grupo O Bando Coletivo de Teatro (PE) no dia 12, enquanto Palmas te...