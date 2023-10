Policiais civis realizam buscas por Matheus Moreira Cardoso, 19 anos, que fugiu ao perceber a presença da polícia que tentou prendê-lo no início da manhã de terça-feira, 24, no Jardim Taquari. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa e tentar matar um jovem em abril do ano passado. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A secretaria disse que há um mandado de prisão preventiva em aberto contra Matheus, entretanto, o JTo não encontrou o documento no Banco Nacional de Mandado de Prisão, por estar restrito.

Segundo a secretaria, Matheus é suspeito de tentar matar um jovem de 20 anos no dia 13 de abril de 2022 no Taquari, com um tiro na cabeça. A vítima ficou internada por 15 dias, atingiu o estado de coma, perdeu a visão do olho esquerdo e ainda está com projétil da arma de fogo alojado na cabeça.

A SSP disse que o crime ocorreu quando o jovem chegava em casa. Matheus teria o surpreendido por trás e efetuou o disparo. Em seguida, a vítima golpeou Matheus com o caderno escolar que segurava.

"[...] mesmo ferido, encontrou forças para pedir ajuda ao pai, que estava no interior da residência. Ao ouvir os gritos, o pai prestou socorro ao filho, levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa Sul), mas devido à gravidade do caso, a vítima foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP)", divulgou a pasta.

Ainda segundo a SSP, há um mês Matheus encontrou o irmão da vítima e teria feito uma ameaça "vou terminar o que eu comecei". "[...] a vítima procurou a DHPP, contando que foi obrigado a recolher-se em uma espécie de cárcere doméstico, causado pelo medo de ser novamente atacado", informou a SSP

A SSP pediu ajuda à população para ajudar com informações caso alguém veja o suspeito Matheus Moreira Cardoso, que conseguiu fugir por uma área de mata durante a ação da PC, que contou com apoio de drones e do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas à 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas), por meio do número de WhatsApp (63) 98131-8454.