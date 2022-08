Vida Urbana PC prende dois suspeitos de matar jovem durante cavalgada de Paraíso Os homens com idade de 18 e 20 anos são os principais suspeitos de agredir e esfaquear a vítima até a morte no meio da multidão

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 5, uma operação que resultou nas prisões de dois homens, suspeitos de assassinar Micael Abreu Wanderley, 19, no dia 5 de junho durante a cavalgada de Paraíso. Os homens com idade de 18 e 20 anos são os principais suspeitos de agredir e esfaquear a vítima até a morte no meio da multidão. As investigaçõ...