A Polícia Civil em Araguaína confrimou a existência de um mandado de prisão, por tráfico de drogas, aberto desde agosto de 2018 contra Marinês Morais da Silva, a mulher que a Polícia Militar prendeu, em fevereiro, por matar cães para se alimentar em Araguaína.

A informação já está com o Poder Judiciário, por determinação verbal do delegado plantonista da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína, Fernando Rizério Jayme. Ele informou ao juiz que cuida de um novo inquérito contra a mulher, às 17h51 de sábado, 11.

O JTo teve acesso ao mandado de prisão.

O documento é da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis, expedido no dia 15 de agosto de 2018, e tem validade até 9 de maio de 2040.

Marinês Morais não teve a identidade confirmada pela perícia da Polícia Civil tocantinense, como mostrou o JTo. Mas, no mandado de prisão preventiva, assinada pela juíza Gisele Pereira de Assunção Veronezi, consta que ela é natural de Balsas, no Maranhão, onde nasceu em 7 de junho de 1975.

A mulher tem, portanto, 47 anos, e não os 30 até então divulgados pelas forças de segurança que a prenderam em flagrante no dia 21 de fevereiro deste ano, em um imóvel abandonado em Araguaína. No local, diversas peles de cães secavam ao sol.

Ao ser presa, a mulher confessou que matava os cães para se alimentar. Ela acabou solta com a condição de se apresentar em 6 horas na rede de assistência psicossocial para receber tratamento. Ela descumpriu a medida e recusou o atendimento de funcionários do Caps, de Araguaína.

Na semana passada a justiça determinou sua internação compulsória na ala psiquiátrica do Hospital Regional de Araguaína, medida ainda não cumprida.

Tráfico de drogas e 23 anos de processo judicial

A ação que a levou a ter a prisão decretada é uma ação antiga da promotoria de Tocantinópolis, a que o JTo teve acesso.

Segundo o inquérito original, no dia 27 de outubro de 1999, no posto fiscal na BR-153, na cidade de Aguiarnópolis, divisa com o Maranhão, policiais civis e militares prenderam Marinês Morais da Silva em flagrante por ter na mochila que levava às costas, 180 gramas de maconha.

Segundo a ação, ela comprara a droga de um "hippie" em um posto de gasolina na cidade de estreito e tentava carona para chegar a Goiânia (GO), quando os policiais a viram e decidiram revistar a mochila.

Presa e levada para a delegacia, em seu depoimento aos policiais, Marinêz afirma que deixou a família aos 13 anos, quando se mudou para Brasília (DF), para morar com uma irmã e estudar. Completou o ensino fundamental até o sexto ano. Depois, disse que retornou para casa dos pais, mas saiu após discussões contra a mãe que a recriminava pelo vício.

Ela disse aos policiais que após abandonar a família, havia muito tempo andava "sem destino certo, comprando e fazendo uso da substância tóxica".

Também confessou ter sido presa em Itinga (PA) com 50 gramas de maconha e que passou por uma clínica de psiquiatria em Imperatriz (MA) por dois meses naquele ano de 1999.

No ano seguinte, o Ministério Público a denunciou por tráfico de drogas, mas ela havia sido solta em dezembro do ano anterior pelo então juiz em Tocantinópolis, Otávio de Queiroz Fraz.

A denúncia do promotor Francisco Rodrigues de Souza Filho tinha fundamento o artigo 12, da antiga lei de entorpecentes, 6.368, que acabou revogada pela Lei 11.343, de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad).

Em 2004, após jamais ter sido encontrada, mesmo com citações por editais, a justiça suspendeu a ação criminal contra ela e o prazo de prescrição por 20 anos, no dia 23 de agosto de 2004. Na decisão, o juiz Nilson Afonso da Silva, então atuante na comarca de Tocantinópolis, decretou a prisão preventiva dela.

Cinco anos depois, o mandado de prisão foi renovado, no dia 12 de agosto de 2009, pelo mesmo juiz Nilson Silva e o processo, suspenso desde 2004, ficou sem movimentação significativa por nove anos, até agosto de 2018, quando o mais recente mandado de prisão foi expedido pela juíza Gisele Veronezi.