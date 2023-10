Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta terça-feira, 17, a Polícia Civil apreendeu 9 kg de maconha, 1 kg de cocaína e 100 gramas de crack em um imóvel localizado na quadra Arne 51, região norte da capital, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP).

O delegado titular da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, Alexander Costa, disse por meio da assessoria que ao longo das ações de combate ao tráfico de drogas na capital, identificaram uma residência que funcionava como centro de distribuição de entorpecentes na área norte da cidade.

“No local encontramos essa quantidade de entorpecentes e muitas anotações configurando o crime de tráfico de drogas. Pelas anotações, pode-se verificar que a droga de lá era distribuída para toda a capital".

Ainda segundo o delegado, havia anotações que faziam menção a setores e bairros específicos da cidade, em diversas áreas. Conforme Alexander Costa, a casa era usada como uma espécie de bunker de uma organização criminosa de atuação em todo o país.

De acordo com a pasta, segundo o delegado, não havia ninguém na residência, mas as investigações continuam no sentido de identificar os responsáveis pelo material, que será periciado e incinerado posteriormente.

A ação contou com policiais civis da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC - Palmas) e da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC Araguaína).