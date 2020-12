Vida Urbana Pazuello diz ser possível registro definitivo de vacina já neste mês Depende de agências internacionais. “Provável que FDA autorize da Pfizer”. Se depender da Anvisa, prazo é maior

O ministro Eduardo Pazuello (Saúde) disse nesta quinta-feira (10) que o registro definitivo de vacinas no Brasil poderá ser feito já em dezembro caso agências internacionais, como a FDA (Food and Drug Administration), dos Estados Unidos, aprovem o uso de algum dos imunizantes em análise. A declaração do ministro é diferente das afirmações que ele próprio fez na qua...