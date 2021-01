Vida Urbana Pazuello anuncia contrato com Butantan para 100 milhões de doses da Coronavac Ministro afirma que imunizantes serão distribuídos de forma equitativa e proporcional a todos os estados

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira (7) que a pasta assinou um contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac —imunizante desenvolvido pelo instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac. De acordo com o ministro, o contrato prevê que as primeiras 46 milhões de doses serão entregues até abril, e o restante (54 mi...