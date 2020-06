Vida Urbana Patroa indiciada por homicídio culposo de Miguel está cadastrada para receber auxílio emergencial Nesta terça-feira, 9, o nome de Sarí Gaspar Corte Real consta como “em análise” na lista de solicitações do auxílio emergencial

O nome de Sarí Corte Real, primeira-dama do município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, consta na lista de solicitantes do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, destinado a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que tiveram a renda afetada pela pandemia do novo coronavírus. Sarí era a...