Redação Jornal do Tocantins

Patriarca da família Machado de Castro, Walter Machado de Castro faleceu, aos 97 anos, na segunda-feira, 24 de agosto, após complicações causadas pela Covid-19.

Mineiro de Perdizes, onde nasceu em 25 de julho de 1923, Walter Machado de Castro era um dos fundadores do Hospital Oswaldo Cruz, criado em julho de 1993, com o nome oficial de Hospital de Urgências de Palmas. Ele faleceu na UTI do hospital.

Walter Machado é avô do médico Luciano de Castro Teixeira, que ganhou notoriedade após denunciar o esquema de pagamento de propinas envolvendo fornecedores e o Plansaúde e pai de seis fundadores do hospital. São eles: o médico Valter Machado de Castro Filho, a engenheira civil Helena Creuza Machado de Castro, a médica Jane Lúcia Machado de Castro, a farmacêutica Lázara Merley de Castro Teixeira, além de Luíza Alves de Castro Arai e Maria Lúcia Machado de Castro.