Redação Jornal do Tocantins

Na tarde de quinta-feira-21, a Polícia Civil de Gurupi prendeu o pastor, Osório José Lopes Júnior, de 43 anos suspeito de aplicar golpes financeiros em mais de 50 mil pessoas, no Brasil e no exterior.

Segundo a Secretaria de Segurança de Pública (SSP), o pastor é investigado como um dos líderes de um esquema milionário que movimentou R$ 150 milhões.

Conforme a SSP, a operação da Polícia Civil do Distrito Federal, denominada “Falso Profeta”, foi realizada na manhã da última quarta-feira, 20, para o cumprimento de dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Mas o pastor não havia sido localizado e considerado foragido da Justiça, procurado em várias unidades da federação e também no Estado do Tocantins.

A prisão ocorreu após a PC de Gurupi, receber informações de que a família do suspeito, tinha uma propriedade rural às margens do Rio Santa Tereza do município, onde ele foi localizado por volta das 17h15.

De acordo com a PC-DF, o pastor é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e estelionatos praticados por meio cibernético. São cerca de 200 integrantes e dezenas de lideranças evangélicas investigadas.

Ainda segundo a polícia, as vítimas, em maioria fiéis, eram abordadas pelas redes sociais e convencidas a investir suas economias em falsos projetos de ações humanitárias, prometendo retorno financeiro imediato e lucros exorbitantes.

Os agentes civis levaram o suspeito à Unidade Penal Regional de Gurupi.

A defesa do pastor informou ao G1 Tocantins que ainda não teve acesso aos autos e que na quarta-feira, 20, afirmou que ele não tem nada a ver com as investigações contra o grupo e que Osório não sabia de nenhum mandado de prisão contra ele, pois "está viajando em lua de mel".