Pastor Malafaia está com Covid-19 e não irá mais orar com Bolsonaro Ele esteve com o presidente há duas semanas, no dia 15 de março

O pastor Silas Mafalaia está com Covid-19. Com o diagnóstico para a doença, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo não irá mais encontrar Jair Bolsonaro nesta segunda (29). Ele esteve com o presidente há duas semanas, no dia 15 de março. Na ocasião, Malafaia, Bolsonaro e outros pastores gravaram um vídeo para convocar "todo o povo de Deus" a fazer um "je...