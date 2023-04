Um inquérito policial indiciou um pastor de uma igreja situada no município de Esperantina, extremo norte do Tocantins, pela prática de importunação sexual majorada contra uma adolescente que frequentava a mesma igreja.

As investigações conduzidas pela 7ª Delegacia de Polícia de Esperantina apontaram que o pastor se aproveitava da posição de autoridade religiosa para praticar as investidas contra a menor de idade. Quando estavam sozinhos, o homem passou a demonstrar seus interesse sexuais pela menor.

De acordo com as investigações, depois de rejeitar todas as tentativas do pastor, que chegou a recorrer à fé da adolescente ao afirmar ter sido abençoado em sonho para ter teria relações sexuais com a menor, a vítima denunciou o caso para a genitora.

Ao procurar o pastor para questionar as atitudes, o homem confessou seus interesse sexuais pela adolescente e reafirmou ter sonhado ela, onde mantinham atos sexuais. Durante o diálogo, ele questionou a mulher sobre “quem não se apaixonaria por uma menina bonita assim”, de acordo com a Polícia Civil.

O indiciamento imputou ao pastor o crime de importunação sexual elevada pela autoridade que ele possuía em relação à vítima, dentro da instituição religiosa.