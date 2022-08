Vida Urbana Pastor de igreja é indiciado por estupro de vulnerável em São Félix do Tocantins De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava do cargo na igreja para supostamente abraçar, beijar e tocar nas adolescentes de maneira inapropriada

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) indiciou na quinta-feira, 11, um homem de 61 anos suspeito de estupro de vulnerável na cidade de São Félix do Tocantins, região leste do estado. Uma adolescente de 15 anos relatou em depoimento que teria sido vítima de atos libidinosos praticados por um homem que seria “vice-pastor” de uma igreja, o suspeito teria tocado as par...