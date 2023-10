Redação Jornal do Tocantins

Terminou no domingo, 1º, com a votação direta em urnas, o processo de escolha dos 20 conselheiros tutelares de Palmas que atuarão no quadriênio de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028.

Dentre os eleitos, na região central está o pastor Juniel Carvalho de Sousa com 1.730 votos. Juniel é pastor da Assembleia Madureira e foi eleito pela primeira vez em 2015, reeleito em 2019 e agora novamente.

Em 2015, o pastor alcançou 549, votação que aumentou para 622 nas eleições de 2019. Agora quase atingiu dois mil votos, a maior entre todos os 20 titulares eleitos no domingo.

Nas redes sociais, ele demonstrou apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022 e fez inúmeras postagens contra o aborto.

Acompanhe os conselheiros e os votos de 2015 até 2023