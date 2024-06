Vida Urbana Passou no concurso de Palmas? Veja passo a passo e prazo para tomar posse no cargo Nomeados têm até 30 dias corridos para tomar posse e passar a ser servidor público municipal

Os futuros servidores de Palmas que passaram no concurso do Quadro Geral da capital, estão mais perto de assumirem os cargos. A Prefeitura divulgou como devem ser feitas as posses dos aprovados por meio da Instrução Normativa/ Seplag Nº002. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (3). Foram ofertadas 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para f...