Vida Urbana Passaporte da vacina passa a ser cobrado por companhias aéreas no embarque A cobrança passou a valer após decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal)

As companhias aéreas já estão exigindo de brasileiros e estrangeiros a apresentação do comprovante de vacina contra Covid no momento em que embarcam com destino ao país. A cobrança passou a valer após decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal). No último sábado (11), ele tornou obrigatória a apresentação de certificado de imunização para i...