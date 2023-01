Vida Urbana Passageiros são retirado às pressas após ônibus pegar fogo em Paraíso do Tocantins Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), não houve vítimas; incêndio ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 19

Um ônibus Mercedes Benz pegou fogo por volta das 4h14min, desta quinta-feira, 19, na TO 080, no bairro Parque dos Buritis em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado. As chamas destruíram o veículo e de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), todos os passageiros foram retirados a tempo. Conforme a Polícia Militar (PM), o motorista de 40 anos, ...